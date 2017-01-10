Более 130 раз спасатели привлекались к буксировке автомобилей в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. С начала ухудшения погодных условий, с 6 января, 139 раз спасатели привлекались к буксировке автомобилей из снежных заносов в Кировоградской области. Об этом во время совещания в ОГА сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Владимир Слинченко, передает корреспондент УНН.
По его словам, чаще всего бригады ГосЧС выезжали на вызовы в Добровеличковском районе - 30 случаев, Вильшанском - 12, в г. Кропивницкий - 21 случай.
В то же время, по словам чиновника, помощь спасателей не понадобилась в Гайвороне и Онуфриевском районе, а в Новомиргородском и Долинском районах таких случаев было по одному.
Напомним, как сообщал УНН, почти 250 дворников вышли на расчистку территорий от снега в Кропивницком.