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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Понад 120 земділянок та 71 одне авто: АРМА розшукало активи псевдоволонтерів, які торгували гуманітаркою

Понад 120 земділянок та 71 одне авто: АРМА розшукало активи псевдоволонтерів, які торгували гуманітаркою

Київ • УНН

 • 341460 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Після початку повномасштабного вторгнення рф, серед великого обсягу волонтерської допомоги українські правоохоронці фіксують випадки розкрадання або торгівлі гуманітарною допомогою. З серпня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 15 запитів щодо виявлення та розшуку активів фігурантів, пише УНН з посиланням на сайт АРМА.

Деталі

Зазначається, що загальна сума збитків, завданих державі внаслідок розкрадання гуманітарної допомоги, перевищує 72 мільйони гривень.

Так, співробітники АРМА виявили низку активів, котрі належать фігурантам розслідувань, зокрема: 71 автомобільний транспорт, 43 об'єктів нерухомості, 122 земельні ділянки, 88 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими та 3 197 607 грн частки у статутних капіталах. У агентстві зазначили, що орієнтовна загальна вартість розшуканих активів суттєво перевищує розмір завданих псевдоволонтерами збитків. 

Також АРМА надіслали запити до банків України щодо розкриття банківської таємниці фігурантів кримінальних справ, щоб проаналізувати їх фінансові потоки. Співробітники агентства попереджають, що псевдоволонтери активно використовують сучасні методи розрахунку, зокрема ініціюють збір коштів на власні криптовалютні гаманці.

Цитата

"Так, в одному з кейсів правоохоронні органи встановили, що фігуранти кримінального провадження ініціювали збір коштів на власні криптовалютні гаманці. В подальшому, використовуючи реквізити пов’язаних з ними благодійних організацій, здійснювали закупівлю товарів як військового, так і загального призначення. Оформляли товар як гуманітарну допомогу і за спрощеною процедурою переміщували його на територію України та реалізували", - повідомили АРМА.

Нагадаємо

АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв, готелів та баз відпочинку, які будуть використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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