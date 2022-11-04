Более 120 земучастков и 71 автомобиль: АРМА разыскало активы псевдоволонтеров, торговавших гуманитаркой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. После начала полномасштабного вторжения рф среди большого объема волонтерской помощи украинские правоохранители фиксируют случаи хищения или торговли гуманитарной помощью. С августа Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило 15 запросов по выявлению и розыску активов фигурантов, пишет УНН со ссылкой на сайт АРМА.
Детали
Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате хищения гуманитарной помощи, превышает 72 миллиона гривен.
Так, сотрудники АРМА обнаружили ряд активов, принадлежащих фигурантам расследований, в частности: 71 автомобильный транспорт, 43 объекта недвижимости, 122 земельных участка, 88 единиц сельскохозяйственной техники с комплектующими и 3 197 607 грн доли в уставных капиталах. В агентстве отметили, что ориентировочная общая стоимость изысканных активов существенно превышает размер причиненного псевдоволонтерами ущерба.
Также АРМА направили запросы в банки Украины по раскрытию банковской тайны фигурантов уголовных дел, чтобы проанализировать их финансовые потоки. Сотрудники агентства предупреждают, что псевдоволонтеры активно используют современные методы расчета, в частности инициируют сбор средств на собственные криптовалютные кошельки.
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"В одном из кейсов правоохранительные органы установили, что фигуранты уголовного производства инициировали сбор средств на собственные криптовалютные кошельки. В дальнейшем, используя реквизиты связанных с ними благотворительных организаций, осуществляли закупку товаров как военного, так и общего назначение. Оформляли товар как гуманитарную помощь и по упрощенной процедуре перемещали его на территорию Украины и реализовали", - сообщили АРМА.
Напомним
АРМА начало искать управителей для арестованных санаториев, гостиниц и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем внутри перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих.