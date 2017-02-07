Понад 11 тис. осіб зареєструвалось за першу добу на ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчора, 6 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року. За підсумками першого дня роботи сервісу “Зареєструватися”, який розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, програмою скористалося понад 11 тис. осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
Загалом на сайт Українського центру було здійснено 35 тис. 149 заходів, з них 25 тис. 678 — унікальними користувачами. Було переглянуто 130 тис. 640 сторінок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уже 41% цьогорічних випускників вирішили скласти пробне ЗНО
Крім того, за першу добу через форму зворотного зв’язку на адресу Центру надійшло понад 300 електронних листів.
УЦОЯО наполегливо радить майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання ознайомитися з відеоінструкцією щодо заповнення реєстраційної картки випускниками загальноосвітніх навчальних закладів поточного року та минулих років, а також загальною Процедурою реєстрації перед тим, як надсилати свої запитання.
Нагадаємо, що для успішного завершення реєстрації особа, яка сформувала комплект реєстраційних документів, має подати їх до закладу, у якому навчається (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року) або відправити на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, що вказана в контрольно-інформаційному листі (для решти осіб).
Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.