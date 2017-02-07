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Понад 11 тис. осіб зареєструвалось за першу добу на ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчора, 6 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року. За підсумками першого дня роботи сервісу “Зареєструватися”, який розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, програмою скористалося понад 11 тис. осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

Понад 11 тис. осіб зареєструвалось за першу добу на ЗНО

Загалом на сайт Українського центру було здійснено 35 тис. 149 заходів, з них 25 тис. 678 — унікальними користувачами. Було переглянуто 130 тис. 640 сторінок.

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Крім того, за першу добу через форму зворотного зв’язку на адресу Центру надійшло понад 300 електронних листів.

УЦОЯО наполегливо радить майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання ознайомитися з відеоінструкцією щодо заповнення реєстраційної картки випускниками загальноосвітніх навчальних закладів поточного року та минулих років, а також загальною Процедурою реєстрації перед тим, як надсилати свої запитання.

Нагадаємо, що для успішного завершення реєстрації особа, яка сформувала комплект реєстраційних документів, має подати їх до закладу, у якому навчається (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року) або відправити на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, що вказана в контрольно-інформаційному листі (для решти осіб).

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.

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