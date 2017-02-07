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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 11 тыс. человек зарегистрировалось за первые сутки на ВНО

Киев • УНН

 • 6544 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вчера, 6 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года. По итогам первого дня работы сервиса "Зарегистрироваться", который размещен на сайте Украинского центра оценивания качества образования, программой воспользовалось более 11 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Более 11 тыс. человек зарегистрировалось за первые сутки на ВНО

Всего на сайт Украинского центра было совершено 35 тыс. 149 мероприятий, из них 25 тыс. 678 - уникальными пользователями. Было пересмотрено 130 тыс. 640 страниц.

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Кроме того, за первые сутки через форму обратной связи на адрес Центра поступило более 300 электронных писем.

УЦОКО настойчиво советует будущим участникам внешнего независимого оценивания ознакомиться с видеоинструкцией по заполнению регистрационной карточки выпускниками общеобразовательных учебных заведений текущего года и прошлых лет, а также общей процедурой регистрации перед тем, как отправлять свои вопросы.

Напомним, что для успешного завершения регистрации лицо, которое сформировало комплект регистрационных документов, должно представить их в заведение, в котором обучается (для выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года) или отправить на адрес регионального центра оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме (для остальных лиц).

Лицо, которое успешно прошло регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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