Более 11 тыс. человек зарегистрировалось за первые сутки на ВНО

Всего на сайт Украинского центра было совершено 35 тыс. 149 мероприятий, из них 25 тыс. 678 - уникальными пользователями. Было пересмотрено 130 тыс. 640 страниц.

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Кроме того, за первые сутки через форму обратной связи на адрес Центра поступило более 300 электронных писем.

УЦОКО настойчиво советует будущим участникам внешнего независимого оценивания ознакомиться с видеоинструкцией по заполнению регистрационной карточки выпускниками общеобразовательных учебных заведений текущего года и прошлых лет, а также общей процедурой регистрации перед тем, как отправлять свои вопросы.

Напомним, что для успешного завершения регистрации лицо, которое сформировало комплект регистрационных документов, должно представить их в заведение, в котором обучается (для выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года) или отправить на адрес регионального центра оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме (для остальных лиц).

Лицо, которое успешно прошло регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО.