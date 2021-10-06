Понад 1000 на добу: на Одещині зростає захворюваність від COVID-19

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 161143 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144804 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 146997 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158854 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 176503 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 149939 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159117 перегляди

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15 березня, 19:03 • 175986 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За офіційними даними на ранок 6 жовтня, за останню добу в Одеській області зареєстрували 1076 нових пацієнтів, у яких підтвердили COVID-19, пише УНН.

Від ускладнень після коронавірусу в регіоні померли 38 осіб.

Як повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, одужали протягом доби 59 жителів регіону.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 157 756 жителів області. Померли 3 346 осіб. Одужали - 142 401.

За даними ОДА на 4 жовтня, в Одеській області вакцинували більше ніж 630 тисяч осіб. Це близько 25% усіх жителів регіону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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