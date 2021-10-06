Понад 1000 на добу: на Одещині зростає захворюваність від COVID-19

Від ускладнень після коронавірусу в регіоні померли 38 осіб.

Як повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, одужали протягом доби 59 жителів регіону.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 157 756 жителів області. Померли 3 346 осіб. Одужали - 142 401.

За даними ОДА на 4 жовтня, в Одеській області вакцинували більше ніж 630 тисяч осіб. Це близько 25% усіх жителів регіону.