Понад 1000 на добу: на Одещині зростає захворюваність від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За офіційними даними на ранок 6 жовтня, за останню добу в Одеській області зареєстрували 1076 нових пацієнтів, у яких підтвердили COVID-19, пише УНН.
Від ускладнень після коронавірусу в регіоні померли 38 осіб.
Як повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, одужали протягом доби 59 жителів регіону.
З початку пандемії коронавірусом заразилися 157 756 жителів області. Померли 3 346 осіб. Одужали - 142 401.
За даними ОДА на 4 жовтня, в Одеській області вакцинували більше ніж 630 тисяч осіб. Це близько 25% усіх жителів регіону.