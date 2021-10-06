Больше 1000 в сутки: в Одесском регионе растет заболеваемость от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По официальным данным на утро 6 октября, за последние сутки в Одесской области зарегистрировали 1076 новых пациентов, у которых подтвердили COVID-19, пишет УНН.
От осложнений после коронавируса в регионе скончались 38 человек.
Как сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, выздоровели в течение суток 59 жителей региона.
С начала пандемии коронавирусом заразились 157 756 жителей области. Умерли 3 346 человек. Выздоровели - 142 401.
По данным ОГА на 4 октября, в Одесской области вакцинировались более 630 тысяч человек. Это около 25% всех жителей региона.