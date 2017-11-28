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Понад 100 житлових будинків залишились без тепла у Кропивницькому

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Кропивницькому від газопостачання відключено 7 газових котелень. Всього по місту разом із комунальними будинками та будинками ОСББ і селища Нового без тепла лишилися 115 житлових будинків, три дитячі садки, 2 школи та 2 училища. Про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко, передає кореспондент УНН.

"Дані, які відображені на офіційному сайті "Кіровоградгазу", не відповідають дійсності. Ми винні всього 1 млн 740 тис. грн, ця сума реструктуризована договором реструктуризації. Тобто, ВАТ "Кіровоградгаз" оприлюднило завідомо неправдиву інформацію, додало до даної суми ще попередню оплату, яку начебто комунальне підприємство, а також орендне підприємство повинні сплатити, хоча теж є відповідний договір реструктуризації, є рішення суду", - повідомив Віктор Кухаренко.

Також він додав, що сьогодні міський голова Кропивницького Андрій Райкович перебуває із робочою поїздкою в столиці України.

Очільник міста продовжує перемовини з керівництвом НАК "Нафтогаз України", аби вирішити ситуацію з теплопостачанням у Кропивницькому.

В свою чергу, у прес-службі ВАТ "Кіровограгаз" повідомили, що попри нагадування про необхідність отримання номінацій від постачальника природного газу НАК "Нафтогаз України" та погашення заборгованості з розподілу природного газу підприємствами ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ "УНГА" та КП "Теплоенергетик" не вжили жодних заходів щодо урегулювання ситуації.

На даний час заборгованість перед ВАТ "Кіровоградгаз" за послуги розподілу газу становить: ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ "УНГА" – 9,96 млн грн, КП "Теплоенергетик" – 4,51 млн грн.

Крім того, обидва підприємства не отримали підтвердження надання номінацій від постачальника газу НАК "Нафтогаз України" через заборгованість за використаний газ: ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ "УНГА" – 141,2 млн грн, КП "Теплоенергетик" – 183,9 млн грн.

"Попри те, що мешканці м.Кропивницького добросовісно розраховуються за спожитий газ і тепло, рівень розрахунків ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ "УНГА" з НАК "Нафтогазом" у 2017 році становив всього 51%, КП "Теплоенергетик" 30%. Місцева влада самоусунулась від питання забезпечення кропивничан теплом", - повідомили в прес-службі.

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