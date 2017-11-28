Более 100 жилых домов остались без тепла в Кропивницком

"Данные, которые отражены на официальном сайте "Кировоградгаза", не соответствуют действительности. Мы должны всего 1 млн 740 тыс. грн, эта сумма реструктуризирована договору реструктуризации. То есть, ОАО "Кировоградгаз"обнародовало заведомо ложную информацию, добавив к данной сумме еще предоплату, которую якобы коммунальное предприятие, а также арендное предприятие должны оплатить, хотя тоже есть соответствующий договор реструктуризации, есть решение суда", - сообщил Виктор Кухаренко.

Также он добавил, что сегодня мэр Кропивницкого Андрей Райкович находится с рабочей поездкой в ​​столице Украины.

Глава города продолжает переговоры с руководством НАК "Нафтогаз Украины", чтобы разрешить ситуацию с теплоснабжением в Кропивницком.

В свою очередь, в пресс-службе ОАО "Кировограгаз" сообщили, что несмотря на напоминания о необходимости получения номинаций от поставщика природного газа НАК "Нафтогаз Украины" и погашения задолженности по распределению природного газа предприятиями ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" и КП "Теплоэнергетик" не приняли никаких мер по урегулированию ситуации.

В настоящее время задолженность перед ОАО "Кировоградгаз" за услуги распределения газа составляет: ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" - 9,96 млн грн, КП "Теплоэнергетик" - 4,51 млн грн.

Кроме того, оба предприятия не получили подтверждения предоставления номинаций от поставщика газа НАК "Нафтогаз Украины" из-за задолженности за использованный газ ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА"- 141,2 млн грн, КП "Теплоэнергетик" - 183,9 млн грн.

"Несмотря на то, что жители Кропивницкого добросовестно рассчитываются за потребленный газ и тепло, уровень расчетов ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" с НАК "Нафтогазом" в 2017 году составил всего 51%, КП "Теплоэнергетик" 30%. Местные власти самоустранилось от вопроса обеспечения кропивничан теплом", - сообщили в пресс-службе.