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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72052 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59216 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67141 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75306 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116093 просмотра

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Более 100 жилых домов остались без тепла в Кропивницком

Более 100 жилых домов остались без тепла в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 9646 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Кропивницком от газоснабжения отключены 7 газовых котелень. Всего по городу вместе с коммунальными домами и домами ОСМД и поселка Нового без тепла остались 115 жилых домов, три детских сада, 2 школы и 2 училища. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Виктор Кухаренко, передает корреспондент УНН.

"Данные, которые отражены на официальном сайте "Кировоградгаза", не соответствуют действительности. Мы должны всего 1 млн 740 тыс. грн, эта сумма реструктуризирована договору реструктуризации. То есть, ОАО "Кировоградгаз"обнародовало заведомо ложную информацию, добавив к данной сумме еще предоплату, которую якобы коммунальное предприятие, а также арендное предприятие должны оплатить, хотя тоже есть соответствующий договор реструктуризации, есть решение суда", - сообщил Виктор Кухаренко.

Также он добавил, что сегодня мэр Кропивницкого Андрей Райкович находится с рабочей поездкой в ​​столице Украины.

Глава города продолжает переговоры с руководством НАК "Нафтогаз Украины", чтобы разрешить ситуацию с теплоснабжением в Кропивницком.

В свою очередь, в пресс-службе ОАО "Кировограгаз" сообщили, что несмотря на напоминания о необходимости получения номинаций от поставщика природного газа НАК "Нафтогаз Украины" и погашения задолженности по распределению природного газа предприятиями ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" и КП "Теплоэнергетик" не приняли никаких мер по урегулированию ситуации.

В настоящее время задолженность перед ОАО "Кировоградгаз" за услуги распределения газа составляет: ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" - 9,96 млн грн, КП "Теплоэнергетик" - 4,51 млн грн.

Кроме того, оба предприятия не получили подтверждения предоставления номинаций от поставщика газа НАК "Нафтогаз Украины" из-за задолженности за использованный газ ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА"- 141,2 млн грн, КП "Теплоэнергетик" - 183,9 млн грн.

"Несмотря на то, что жители Кропивницкого добросовестно рассчитываются за потребленный газ и тепло, уровень расчетов ГП "Кировоградтепло" ООО "ЦНТИ "УНГА" с НАК "Нафтогазом" в 2017 году составил всего 51%, КП "Теплоэнергетик" 30%. Местные власти самоустранилось от вопроса обеспечения кропивничан теплом", - сообщили в пресс-службе.

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