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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 100 млн грн повернули до держбюджету в результаті діяльності НАБУ і САП за 2016 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У результаті діяльності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом 2016 року до державного бюджету було повернуто понад 100 млн грн. Про це йдеться в звіті Національної ради реформ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Понад 100 млн грн повернули до держбюджету в результаті діяльності НАБУ і САП за 2016 рік

“У результаті діяльності НАБУ і САП станом на кінець грудня 2016 року здійснюється розслідування у 280 кримінальних провадженнях. У 10 провадженнях суд вже виніс обвинувальні вироки. Понад 100 млн грн повернуто до бюджету. В ході розслідувань заарештовані грошові кошти (433,6 млн грн, 79,8 млн дол США, 7,1 млн євро), 101 земельна ділянка, 52 квартири, 32 житлові будинки, 41 транспортний засіб, 1 цілісний майновий комплекс, цінні папери на суму понад 75,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за порушення у розподілі оборонного бюджету притягнуто до відповідальності майже 1 тис. 800 осіб.

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