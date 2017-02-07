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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 100 млн грн вернули в госбюджет в результате деятельности НАБУ и САП за 2016 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. В результате деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в течение 2016 года в государственный бюджет было возвращено более 100 млн грн. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Более 100 млн грн вернули в госбюджет в результате деятельности НАБУ и САП за 2016 год

"В результате деятельности НАБУ и САП по состоянию на конец декабря 2016 года осуществляется расследование по 280 уголовным производствам. В 10 производствах суд уже вынес обвинительные приговоры. Более 100 млн грн возвращено в бюджет. В ходе расследований арестованы денежные средства (433,6 млн грн, 79,8 млн долл США, 7,1 млн евро), 101 земельный участок, 52 квартиры, 32 жилых дома, 41 транспортное средство, 1 целостный имущественный комплекс, ценные бумаги на сумму более 75,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за нарушения в распределении оборонного бюджета привлечено к ответственности почти 1 тыс. 800 человек.

Украинские Национальные Новости

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