Понад 10 мільярдів доларів: заробітчани наростили переказ коштів в Україну

Деталі

При цьому за вересень переказано трохи більше, ніж місяцем раніше.

Так, у вересні цього року переказали в Україну 1,266 млрд дол., тоді як у вересні минулого року ця сума сягала 1,026 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у вересні цього року збільшилися на 240 млн дол., або на 23,4%.

Із майже 10,34 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло майже 4,39 млрд грн, через коррахунки банків - 668 млн грн, через міжнародні платіжні системи - майже 2,32 млрд грн.