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Понад 10 мільярдів доларів: заробітчани наростили переказ коштів в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Обсяг грошових переказів в Україну за дев'ять місяців 2021 року сягнув 10,34 млрд дол., що на 1,7 млрд дол. або 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів, у тому числі і заробітчан, до України.

Понад 10 мільярдів доларів: заробітчани наростили переказ коштів в Україну

Деталі

При цьому за вересень переказано трохи більше, ніж місяцем раніше. 

Так, у вересні цього року переказали в Україну 1,266 млрд дол., тоді як у вересні минулого року ця сума сягала 1,026 млрд дол. Таким чином, обсяги переказів у вересні цього року збільшилися на 240 млн дол., або на 23,4%.

Із майже 10,34 млрд дол., переказаних цього року в Україну, через неформальні канали надійшло майже 4,39 млрд грн, через коррахунки банків - 668 млн грн, через міжнародні платіжні системи - майже 2,32 млрд грн.

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