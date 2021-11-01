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Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину

Киев • УНН

 • 20766 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2021 года достиг 10,34 млрд долл., что на 1,7 млрд дол. или 19,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, в том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину

Детали

При этом за сентябрь переведено чуть больше, чем месяцем ранее.

При этом в сентябре этого года перевели в Украину 1,266 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,026 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в сентябре этого года увеличились на 240 млн. долл., или на 23,4%.

Из почти 10,34 млрд долл., переведенных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило почти 4,39 млрд грн, через корсчета банков – 668 млн грн, через международные платежные системы – почти 2,32 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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