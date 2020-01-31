Помпео заперечив, що для візиту Зеленського в Вашингтон висувалися умови
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Для візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтону не було висунено жодних умов з боку США. Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео на спільному брифінгу з Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Не було ніяких умов. Ви говорили, що були якісь умови для того, щоб Президент Зеленський приїхав до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатись у тому, що це відбудеться у той час, коли буде значний прогрес. Між нашими країнами є багато роботи, наші команди обговорюють всі ці можливості… Ми будемо завжди вітати Президента Зеленського у Вашингтоні. Впевнені, така зустріч відбудеться", - сказав Держсекретар.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський вважає, що його візит до Вашингтона є правильним кроком для відносин обох країн.