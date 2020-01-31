Помпео возразил, что для визита Зеленского в Вашингтон выдвигались условия

"Не было никаких условий. Вы говорили, что были какие-то условия для того, чтобы Президент Зеленский приехал в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы, наши команды обсуждают все эти возможности... Мы будем всегда приветствовать Президента Зеленского в Вашингтоне. Уверены, такая встреча состоится", - сказал Госсекретарь.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его визит в Вашингтон является правильным шагом для отношений двух стран.