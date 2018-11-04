Помпео: європейським компаніям доведеться вибирати між співпрацею з США або Іраном

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європейському бізнесу доведеться робити вибір між співпрацею з американськими або іранськими компаніями через вихід США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це заявив в неділю держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє УНН.