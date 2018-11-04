Помпео: європейським компаніям доведеться вибирати між співпрацею з США або Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європейському бізнесу доведеться робити вибір між співпрацею з американськими або іранськими компаніями через вихід США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це заявив в неділю держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє УНН.
“Європейським компаніям не буде дозволено вести справи з обома сторонами, — сказав він. — Компанії з Європи тікають з Ірану. Країну покинули сотні представників бізнесу. Весь світ розуміє, що ці санкції реальні, що вони важливі, що вони дозволять народу Ірану провести ті зміни в житті країни, які вони так відчайдушно хочуть”.
Помпео нагадав, що за подальшу співпрацю з рядом іранських компаній США мають намір вводити санкції.
Як повідомляв УНН, в іранській столиці Тегерані відзначають 39-ту річницю захоплення посольства Сполучених Штатів, яке призвело до розриву відносин із Вашингтоном.