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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118176 просмотра

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7 марта, 19:45 • 156924 просмотра

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Помпео: европейским компаниям придется выбирать между сотрудничеством с США или Ираном

Помпео: европейским компаниям придется выбирать между сотрудничеством с США или Ираном

Киев  •  УНН

 • 6432 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Европейскому бизнесу придется делать выбор между сотрудничеством с американскими или иранскими компаниями из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об это заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CBS, сообщает УНН.

“Европейским компаниям не будет позволено вести дела с обеими сторонами, — сказал он. — Компании из Европы бегут из Ирана. Страну покинули сотни представителей бизнеса. Весь мир понимает, что эти санкции реальны, что они важны, что они позволят народу Ирана провести те изменения в жизни страны, которые они так отчаянно хотят”.

Помпео напомнил, что за дальнейшее сотрудничество с рядом иранских компаний США намерены вводить санкции.

Как сообщал УНН, в иранской столице Тегеране отмечают 39-ю годовщину захвата посольства США, которое привело к разрыву отношений с Вашингтоном.

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