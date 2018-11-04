Помпео: европейским компаниям придется выбирать между сотрудничеством с США или Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Европейскому бизнесу придется делать выбор между сотрудничеством с американскими или иранскими компаниями из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об это заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CBS, сообщает УНН.
“Европейским компаниям не будет позволено вести дела с обеими сторонами, — сказал он. — Компании из Европы бегут из Ирана. Страну покинули сотни представителей бизнеса. Весь мир понимает, что эти санкции реальны, что они важны, что они позволят народу Ирана провести те изменения в жизни страны, которые они так отчаянно хотят”.
Помпео напомнил, что за дальнейшее сотрудничество с рядом иранских компаний США намерены вводить санкции.
Как сообщал УНН, в иранской столице Тегеране отмечают 39-ю годовщину захвата посольства США, которое привело к разрыву отношений с Вашингтоном.