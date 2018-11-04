В Ірані у переддень нових санкцій США спалили опудало Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В іранській столиці Тегерані відзначають 39-ту річницю захоплення посольства Сполучених Штатів, яке призвело до розриву відносин із Вашингтоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Учасники демонстрації зібралися біля колишньої будівлі дипломатичної місії в Тегерані, де скандували гасла “Смерть Ізраїлю” і “Геть США”. За повідомленнями місцевого телебачення, схожі акції пройшли по всій країні.
Іранці, які зібралися з нагоди річниці, спалили опудало президента США Дональда Трампа, а також американський і ізраїльський прапори.
Антиамериканські настрої в країні посилилися після того, як Трамп вирішив вийти з ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році.
5 листопада мають набути чинності нові санкції, запроваджені Вашингтоном проти Ірану - вони зокрема вдарять по галузях енергетики, суднобудівництва, вантажних перевезеннях і фінансовому секторі.
Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.
У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.
Нагадаємо, Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели.