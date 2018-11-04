В Иране за день до новых санкций США сожгли чучело Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В иранской столице Тегеране отмечают 39-ю годовщину захвата посольства США, которое привело к разрыву отношений с Вашингтоном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Участники демонстрации собрались у бывшего здания дипломатической миссии в Тегеране, где скандировали лозунги "Смерть Израилю" и "Долой США". По сообщениям местного телевидения, подобные акции прошли по всей стране.
Иранцы, которые собрались по случаю годовщины, сожгли чучело президента США Дональда Трампа, а также американский и израильский флаги.
Антиамериканские настроения в стране усилились после того, как Трамп решил выйти из ядерной сделки с Ираном, заключенного в 2015 году.
5 ноября должны вступить в силу новые санкции, введенные Вашингтоном против Ирана - они в частности ударят по отраслям энергетики, судостроения, грузовых перевозках и финансовом секторе.
Официальный Тегеран заверил, что продолжит выполнять условия ядерной сделки, несмотря на санкции. В то же время глава МИД страны обвинил Соединенные Штаты в попытках свергнуть власть в Иране.
В августе вступил в силу предыдущий этап санкций США, касающихся иранских финансовых транзакций в американских долларах, иранской автомобильной индустрии, покупки коммерческих самолетов и металлов, включая золото, а также продаж персидских ковров.
Напомним, Трамп оговорился и заявил, что новые санкции против Ирана уже ввели.