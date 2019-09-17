Помпео - Пристайку: США підтримують Україну в просуванні важливих реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. США підтримують Україну в просуванні важливих реформ. На цьому наголосив державний секретар США Майкл Помпео у розмові із главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає УНН із посиланням на повідомлення Держдепу США.
Як зазначено у повідомленні, секретар Помпео привітав міністра закордонних справ Пристайка з його нещодавнім призначенням.
"(Помпео - ред.) підтвердив, що США підтримують Україну в просуванні важливих реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, зміцнення верховенства закону і створення економічного середовища, що сприяє конкуренції та інвестиціям", - йдеться у повідомленні.
Крім того, секретар висловив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, Помпео підтверджує, що США, як і раніше, не визнають анексію Криму Росією.