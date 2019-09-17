Помпео - Пристайко: США поддерживают Украину в продвижении важных реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. США поддерживают Украину в продвижении важных реформ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в разговоре с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает УНН со ссылкой на сообщение Госдепа США.
Как отмечается в сообщении, секретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением.
"(Помпео - ред.) подтвердил, что США поддерживают Украину в продвижении важных реформ, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона и создание экономической среды, способствующей конкуренции и инвестициям", - говорится в сообщении.
Кроме того, секретарь выразил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, Помпео подтверждает, что США, как и раньше, не признают аннексию Крыма Россией.