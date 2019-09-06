Помпео підтверджує, що США як і раніше не визнають анексію Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео повідомив, що Сполучені Штати і надалі не визнають окупацію АР Крим Росією і надалі підтримують “Кримську декларацію” Державного департаменту, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Помпео виданню The Daily Signal.
“Ми дуже чітко виклали свою позицію щодо ролі Росії в Україні”, — заявив Помпео.
У зв’язку з цим він закликав “піти почитати “Кримську декларацію”, яка, за словами Помпео, є “найбільш кристально чистим формулюванням політики цієї (Трампа) адміністрації”.
Через кілька днів після Революції Гідності в Україні в лютому 2014 року російські війська вторглися до Криму. Референдум, що відбувся в Криму в березні того року, схвалив так зване “приєднання території” до Російської Федерації.
Згодом Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила референдум недійсним. У свою чергу, США і Євросоюз ввели санкції відносно Москви; блок країн “Великої вісімки” виключив Росію зі своїх лав, ставши “Великою сімкою”.
Як передавав УНН, США сподіваються, що Зеленський започаткує новий етап у Нормандському форматі.