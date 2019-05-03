Помпео попередить Мей, щоб вона не довіряла Huawei в питанні створення мережі 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео попередить прем’єр-міністерку Великої Британії Терезу Мей про небезпеку надання корпорації Huawei доступу до британської телекомунікаційної системи з метою створення в Сполученому Королівстві мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). Про це повідомила газета The Telegraph, передає УНН.
За даними видання, Помпео в ході особистої зустрічі з Мей в Лондоні 8 травня розповість про існуючі загрози з боку китайської технологічної компанії для британських громадян. Колишній глава ЦРУ при цьому дасть зрозуміти, що надання Huawei доступу може поставити під сумнів технологічне партнерство США і Великої Британії, пише газета з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту.
Як зазначав раніше УНН, поліція Великої Британії вивчить справу екс-міністра оборони, якщо цього захоче уряд.