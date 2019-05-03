Помпео предупредит Мэй, чтобы она не доверяла Huawei в вопросе создания сети 5G
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео предупредит премьер-министрессу Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе с целью создания в Соединенном Королевстве мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщила газета The Telegraph, передает УНН.
По данным издания, Помпео в ходе личной встречи с Мэй в Лондоне 8 мая расскажет о существующих угрозах со стороны китайской технологической компании для британских граждан. Бывший глава ЦРУ при этом даст понять, что предоставление Huawei доступа может поставить под сомнение технологическое партнерство США и Великобритании, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.
Как отмечал ранее УНН, полиция Великобритании изучит дело экс-министра обороны, если этого захочет правительство.