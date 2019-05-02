Поліція Великої Британії вивчить справу екс-міністра оборони, якщо цього захоче уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Скотленд-Ярд розгляне можливість початку розслідування відносно колишнього британського міністра оборони Гевіна Вільямсона, викритому в несанкціонованому поширенні інформації з засідання Ради національної безпеки, якщо уряд Сполученого Королівства звернеться до Служби столичної поліції. Про це в четвер повідомила очільниця поліції Лондона Крессіда Дік, інформує газета The Telegraph, передає УНН.
За її словами, поліція дасть оцінку відомостям про розголошення службової таємниці, якщо кабінет міністрів вирішить їх передати в правоохоронні органи. Дік також зазначила, що перш ніж прийняти рішення про початок “будь-якого кримінального розслідування” співробітники Служби столичної поліції повинні визначити його доцільність в ході встановленої формальної процедури.
Вільямсон в четвер заявив телеканалу Sky News, що підтримує перспективу проведення стосовно нього поліцейського розслідування у справі про розголошення інформації з засідання британського Радбезу, на якому обговорювалося питання допуску китайської корпорації Huawei до створення в Сполученому Королівстві мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).
Нагадуємо, Мей відправила у відставку міністра оборони через витік секретних даних.