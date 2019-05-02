Полиция Великобритании изучит дело экс-министра обороны, если этого захочет правительство

По ее словам, полиция даст оценку сведениям о разглашении служебной тайны, если кабинет министров решит их передать в правоохранительные органы. Дик также отметила, что прежде чем принять решение о начале “любого уголовного расследования” сотрудники Службы столичной полиции должны определить его целесообразность в ходе установленной формальной процедуры.

Уильямсон в четверг заявил телеканалу Sky News, что поддерживает перспективу проведения в отношении него полицейского расследования по делу о разглашении информации с заседания британского Совбеза, на котором обсуждался вопрос допуска китайской корпорации Huawei к созданию в Соединенном Королевстве мобильной связи пятого поколения (5G).

Напоминаем, Мэй отправила в отставку министра обороны за утечки секретных данных.