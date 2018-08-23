Помпео і Лавров поговорили про Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, по американській ініціативі відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова і Державного секретаря США М.Помпео. Серед іншого обговорювалося питання про незаконне утримання в РФ українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.
При обміні думками з актуальних міжнародних тем основна увага була приділена ситуації в Сирії.
В ході бесіди С.В.Лавров підкреслив, що складна обстановка в світі вимагає сполучення зусиль країн у подоланні спільних викликів та загроз, чому перешкоджає триваюча у Вашингтоні деструктивна лінія на підрив відносин між Росією і США.
Росія закликала США звільнити М. Бутіну, В. Ярошенка та А.Бута, а М.Помпео торкнувся питання про українського політв'язня, який відбуває покарання за звинуваченням в участі в терористичній діяльності, О.Сенцова.
Глави зовнішньополітичних відомств обговорили також графік майбутніх контактів.
Нагадаємо, в Росії заявили, що підстав для переведення Сенцова в іншу колонію немає.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 21 серпня настав сотий день з початку голодування українського режисера, політв'язня Олега Сенцова в російській в'язниці. У зв'язку з цим представники міжнародних правозахисних організацій, громадські діячі та політики висловилися із закликом звільнити Сенцова і інших "бранців Кремля", а в деяких містах навіть пройшли масові пікети.