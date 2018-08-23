Помпео и Лавров поговорили про Сенцова

При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии.



В ходе беседы С.В.Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США.

Россия призвала США освободить М. Бутину, В. Ярошенко и А.Бута, М.Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили также график предстоящих контактов.



Напомним, в России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет.

Как сообщал УНН, во вторник, 21 августа наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.