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Помпео и Лавров поговорили про Сенцова

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео. Среди прочего обсуждался вопрос о незаконном удерживании в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД РФ.

Помпео и Лавров поговорили про Сенцова

При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии.

В ходе беседы С.В.Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США.

Россия призвала США освободить М. Бутину, В. Ярошенко и А.Бута, М.Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также график предстоящих контактов.

Напомним, в России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет.

Как сообщал УНН, во вторник, 21 августа наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.

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