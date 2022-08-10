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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 51542 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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"Помивочні" та старі "УАЗіки": Гайдай розповів про реалії "русского міра" на Луганщині

"Помивочні" та старі "УАЗіки": Гайдай розповів про реалії "русского міра" на Луганщині

Київ • УНН

 • 142464 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону повідомив про те, як окупанти “покращили” життя мешканців Луганщини – “помивочні” на вулиці, “УАЗіки” 1965 року та заяви про відсутність планів відновлювати Попасну. Про це інформує УНН.

Цитата

«Що вони принесли Луганщині? Замість центрального водопостачання – “помивочні” в наметах на вулиці. Замість сучасних автомобілів, які прибирають сміття, – “УАЗіки”, випуск яких датується ще 1965 року. Чи заяви очільників так званого "лнр" про те, що місто Попасна немає сенсу відновлювати. Оце от “русскій мір” прийшов на Луганщину», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Жителі окупованої Луганської області повертаються до своїх будинків, щоб забрати речі, оскільки міста повністю зруйновані під час російської агресії.

Українські Національні Новини

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