"Помивочні" та старі "УАЗіки": Гайдай розповів про реалії "русского міра" на Луганщині

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«Що вони принесли Луганщині? Замість центрального водопостачання – “помивочні” в наметах на вулиці. Замість сучасних автомобілів, які прибирають сміття, – “УАЗіки”, випуск яких датується ще 1965 року. Чи заяви очільників так званого "лнр" про те, що місто Попасна немає сенсу відновлювати. Оце от “русскій мір” прийшов на Луганщину», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Жителі окупованої Луганської області повертаються до своїх будинків, щоб забрати речі, оскільки міста повністю зруйновані під час російської агресії.