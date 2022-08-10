"Помывочные" и старые "УАЗики": Гайдай рассказал о реалиях "русского мира" в Луганской области

Цитата

«Что они принесли Луганской области? Вместо центрального водоснабжения – “помывочные” в палатках на улице. Вместо современных автомобилей, которые убирают мусор, – “УАЗики”, выпуск которых датируется еще в 1965 году. Или заявления глав так называемого "лнр" о том, что город Попасная нет смысла восстанавливать. Вот это вот “русский мир” пришел в Луганскую область», – сообщил Гайдай.

Напомним

Жители оккупированной Луганской области возвращаются в свои дома, чтобы забрать вещи, поскольку города полностью разрушены во время российской агрессии.