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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Помывочные" и старые "УАЗики": Гайдай рассказал о реалиях "русского мира" в Луганской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона сообщил о том, как оккупанты “улучшили” жизнь жителей Луганской области – “помывочные” на улице, “УАЗики” 1965 года и заявления об отсутствии планов восстанавливать Попасную. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Что они принесли Луганской области? Вместо центрального водоснабжения – “помывочные” в палатках на улице. Вместо современных автомобилей, которые убирают мусор, – “УАЗики”, выпуск которых датируется еще в 1965 году. Или заявления глав так называемого "лнр" о том, что город Попасная нет смысла восстанавливать. Вот это вот “русский мир” пришел в Луганскую область», – сообщил Гайдай.

Напомним

Жители оккупированной Луганской области возвращаются в свои дома, чтобы забрать вещи, поскольку города полностью разрушены во время российской агрессии.

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