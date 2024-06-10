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Поміщалася в маминій долоні: у Львові медики врятували дівчинку, яка народилась на 24-му тижні і важила лише 600 грам

Поміщалася в маминій долоні: у Львові медики врятували дівчинку, яка народилась на 24-му тижні і важила лише 600 грам

Київ • УНН

 • 17755 перегляди

Команда неонатологів у Львові врятувала життя дівчинці, яка народилася на терміні 24 тижні і важила всього 600 грамів. Після 7 місяців перебування у лікарні Софійку нарешті виписали.

У Львові команда неонатологів врятувала життя дівчинки, яка народилася на 24-му тижні вагітності вагою лише 600 грам. Як повідомили у Першому медоб'єднанні Львова, медикам знадобилося сім місяців, передає УНН.

Деталі

За словами медиків, Софійка третя і дуже бажана дівчинка в родині Данчівських, яка мешкає неподалік Львова. Попередні дві вагітності у її мами Андріани протікали без ускладнень. Коли 32-річна жінка носила під серцем уже третю донечку, у неї почались кровотечі. Була загроза втратити маля. Лікарі намагалися зберегти вагітність, але все було намарно. На 24 тижні вагітності у жінки сталося відшарування плаценти і єдиним шансом на порятунок і крихітки, і мами був — терміновий кесарів розтин. 

"Софійка з’явилася на світ вагою всього 600 г, дуже незрілою. Рятувати маля взялася команда відділення інтенсивної терапії новонароджених. Перші тижні життя Софійки були справді боротьбою, адже дівчинка мала незрілі легені і вже в першу добу життя потребувала трьох доз сурфактанту — спеціального препарату, який вводять в легені таких діток, щоб допомогти дихати. Теплий та затишний кювез на перші пʼять місяців життя замінив Софійці мамин животик. Також через раннє народження виникло чимало супутніх ускладнень, зокрема пневмонія і бронхолегенева дисплазія, що часто буває у екстремально незрілих немовлят. Тому дівчинка більше 100 днів не могла дихати самостійно — їй допомагав апарат штучної вентиляції легень, а згодом і CPAP — пристрій, що під тиском подає безперервний потік повітря. Самостійно їсти дівчинка теж довго не могла. Тому тривалий час Софійка отримувала харчування через зонд, допоки не навчилася їсти самостійно", - йдеться у повідомленні.

І лише, коли крихітній пацієнтці виповнилося вже 5 місяців, загроза її життю минула. Софійка підросла, окріпла і її нарешті змогли перевести з реанімації у відділення патології новонароджених та почали потрохи готувати до майбутнього повернення додому, додають медики.

Після 7 місяців перебування у лікарні Софійку нарешті виписали.

"З вагою — 4 кг 330 г! Ще деякий час немовля дихатиме за допомогою кисневого концентратора, але і це мине", - резюмували в Пермому медичному об'єднанні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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