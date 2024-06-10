Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм
Киев • УНН
Команда неонатологов во Львове спасла жизнь девочке, которая родилась на сроке 24 недели и весила всего 600 граммов. После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.
Во Львове команда неонатологов спасла жизнь девочки, которая родилась на 24-й неделе беременности весом всего 600 грамм. Как сообщили в Первом медобъединении Львова, медикам понадобилось семь месяцев, передает УНН.
Детали
По словам медиков, Софийка третья и очень желанная девочка в семье Данчевских, которая живет недалеко от Львова. Предыдущие две беременности У ее мамы Андрианы протекали без осложнений. Когда 32-летняя женщина носила под сердцем уже третью дочь, у нее начались кровотечения. Была угроза потерять малыша. Врачи пытались сохранить беременность, но все было напрасно. На 24 неделе беременности у женщины произошло отслойка плаценты и единственным шансом на спасение и крохи, и мамы было срочное кесарево сечение.
"Софийка появилась на свет весом всего 600 г, очень незрелой. Спасать малыша взялась команда отделения интенсивной терапии новорожденных. Первые недели жизни Софийки были действительно борьбой, ведь девочка имела незрелые легкие и уже в первые сутки жизни нуждалась в трех дозах сурфактанта — специального препарата, который вводят в легкие таких деток, чтобы помочь дышать. Теплый и уютный кювез на первые пять месяцев жизни заменил Софийцы мамин животик. Также из-за раннего рождения возникло немало сопутствующих осложнений, в частности пневмония и бронхолегочная дисплазия, что часто бывает у экстремально незрелых младенцев. Поэтому девочка более 100 дней не могла дышать самостоятельно — ей помогал аппарат искусственной вентиляции легких, а впоследствии и CPAP — устройство, под давлением подающее непрерывный поток воздуха. Самостоятельно есть девочка тоже долго не могла. Поэтому длительное время Софийка получала питание через зонд, пока не научилась есть самостоятельно", - говорится в сообщении.
И лишь, когда крошечной пациентке исполнилось уже 5 месяцев, угроза ее жизни миновала. Софийка подросла, окрепла и ее наконец смогли перевести из реанимации в отделение патологии новорожденных и начали понемногу готовить к предстоящему возвращению домой, добавляют медики.
После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.
"С весом-4 кг 330 г! Еще некоторое время младенец будет дышать с помощью кислородного концентратора, но и это пройдет", - резюмировали в Первом медицинском объединении.
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм
США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля
Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов
Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов
Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений
В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ
Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью
Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика
Популярные
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм
Команда неонатологов во Львове спасла жизнь девочке, которая родилась на сроке 24 недели и весила всего 600 граммов. После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.
США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля
США и Польша создают украинскую коммуникационную группу для противодействия российской дезинформации и поддержки Украины в информационном пространстве в условиях полномасштабного вторжения рф.
Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов
Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.
Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов
Сейчас биткоин слегка вырос, достигнув 69 534,4 доллара, тогда как трейдеры ждут заседания ФРС, которое может повлиять на дальнейшую динамику стоимости.
Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов
В новом составе Европарламента, основанном на предыдущих результатах, Европейская народная партия является крупнейшей группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "обновить Европу" с 79 местами и другие группы.
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений
С начала российского вторжения в Украину более 1600 медицинских учреждений были повреждены в результате вражеских атак.
В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ
Президент РФ Владимир Путин может посетить Северную Корею, а затем Вьетнам в ближайшие недели. Официально дать пока не утверждении, однако предварительно визит во Вьетнам запланирован на 19-20 июня.
Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью
Александр Товкай и Максим Агаришев из Украины завоевали серебряные медали в мужской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Чжэнчжоу, Китай.
Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ
В мае 2024 года украинцы установили рекордный показатель покупки наличной валюты в эквиваленте 2 2,24 млрд долларов, что на 1,04 млрд долларов превысило ее продажу.
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика
Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.