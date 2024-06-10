Помещалась в маминой ладони: во Львове медики спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе и весила всего 600 грамм

Во Львове команда неонатологов спасла жизнь девочки, которая родилась на 24-й неделе беременности весом всего 600 грамм. Как сообщили в Первом медобъединении Львова, медикам понадобилось семь месяцев, передает УНН.

Детали

По словам медиков, Софийка третья и очень желанная девочка в семье Данчевских, которая живет недалеко от Львова. Предыдущие две беременности У ее мамы Андрианы протекали без осложнений. Когда 32-летняя женщина носила под сердцем уже третью дочь, у нее начались кровотечения. Была угроза потерять малыша. Врачи пытались сохранить беременность, но все было напрасно. На 24 неделе беременности у женщины произошло отслойка плаценты и единственным шансом на спасение и крохи, и мамы было срочное кесарево сечение.

"Софийка появилась на свет весом всего 600 г, очень незрелой. Спасать малыша взялась команда отделения интенсивной терапии новорожденных. Первые недели жизни Софийки были действительно борьбой, ведь девочка имела незрелые легкие и уже в первые сутки жизни нуждалась в трех дозах сурфактанта — специального препарата, который вводят в легкие таких деток, чтобы помочь дышать. Теплый и уютный кювез на первые пять месяцев жизни заменил Софийцы мамин животик. Также из-за раннего рождения возникло немало сопутствующих осложнений, в частности пневмония и бронхолегочная дисплазия, что часто бывает у экстремально незрелых младенцев. Поэтому девочка более 100 дней не могла дышать самостоятельно — ей помогал аппарат искусственной вентиляции легких, а впоследствии и CPAP — устройство, под давлением подающее непрерывный поток воздуха. Самостоятельно есть девочка тоже долго не могла. Поэтому длительное время Софийка получала питание через зонд, пока не научилась есть самостоятельно", - говорится в сообщении.

И лишь, когда крошечной пациентке исполнилось уже 5 месяцев, угроза ее жизни миновала. Софийка подросла, окрепла и ее наконец смогли перевести из реанимации в отделение патологии новорожденных и начали понемногу готовить к предстоящему возвращению домой, добавляют медики.

После 7 месяцев пребывания в больнице Софийку наконец выписали.

"С весом-4 кг 330 г! Еще некоторое время младенец будет дышать с помощью кислородного концентратора, но и это пройдет", - резюмировали в Первом медицинском объединении.