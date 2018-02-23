Помірне вживання алкоголю допомагає дожити до 90 років - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Люди, які щодня вживають близько двох келихів пива або вина, менш схильні до передчасної смерті. Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету, передає УНН з посиланням на Independent.
"Дожити до 90 років допоможе тільки здорове харчування і заняття спортом - таке твердження ще донедавна пропагували вчені світу, але в процесі недавнього дослідження з'ясувалося, що подовжити життя допоможе вживання алкоголю і пара зайвих кілограмів", - йдеться в повідомленні.
У дослідженні, яке провела невролог Університету Каліфорнії Клаудіа Кавас (Claudia Kawas), взяли участь 1 тис. 700 людей у віці за 90 років. Спеціальна програма дослідження стартувала в далекому 2003 році.
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Результати дослідження показали, що люди, які щодня вживають близько двох келихів пива або вина, на 18% менш схильні до передчасної смерті. Крім того, ймовірність ранньої смерті на 3% зменшує наявність і невеликої кількості зайвої ваги. А стабільна фізична активність від 15 до 45 хв на день знижує ризик ранньої смерті на 11%.
"У мене немає пояснень, однак я непохитно вірю, що скромне вживання алкоголю збільшує довговічність", - прокоментувала результати дослідження К.Кавас.
Зазначимо, що американська невролог - не єдина, хто констатував сприятливий вплив винного напою на організм людини. Раніше її колеги-науковці з Нью-Йорка дійшли висновку, що вино рятує від депресії.
А американські вчені з Рочестерського університету заявили, що помірне споживання алкоголю зменшує ризик розвитку слабоумства.
Дослідження фахівців Вашингтонського Університету і зовсім показали диво-властивості червоного вина. На їхню думку, воно підвищує шанси завагітніти.
Додамо, що, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний, і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.