Умеренное употребление алкоголя помогает дожить до 90 лет - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Люди, которые ежедневно употребляют около двух бокалов пива либо вина, менее подвержены преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, передает УНН со ссылкой на Independent.
“Дожить до 90 лет поможет только здоровое питание и занятия спортом — такое утверждение еще до недавних пор пропагандировали ученые мира, но в процессе недавнего исследования выяснилось, что продлить жизнь поможет употребление алкоголя и пара лишних килограммов”, — говорится в сообщении.
В исследовании, которое провела невролог Университета Калифорнии Клаудиа Кавас (Claudia Kawas), приняли участие 1 тыс. 700 людей в возрасте за 90 лет. Специальная программа исследования стартовала в далеком 2003 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира
Результаты исследования показали, что люди, которые ежедневно употребляют около двух бокалов пива либо вина, на 18% менее подвержены преждевременной смерти. Кроме того, вероятность ранней смерти на 3% уменьшает наличие и небольшого количества лишнего веса. А стабильная физическая активность от 15 до 45 мин в день снижает риск ранней смерти на 11 %.
“У меня нет объяснений, однако я непоколебимо верю, что скромное употребление алкоголя увеличивает долговечность”, — прокомментировала результаты исследования К.Кавас.
Отметим, что американская невролог - не единственная, кто констатировал благоприятное влияние винного напитка на организм человека. Ранее ее коллеги-ученые из Нью-Йорка пришли к выводу, что вино спасает от депрессии.
А американские ученые из Рочестерского университета заявили, что умеренное потребление алкоголя уменьшает риск развития слабоумия.
Исследование специалистов Вашингтонского Университета и вовсе показали чудо-свойства красного вина. По их мнению, оно повышает шансы забеременеть.
Добавим, что, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективен, и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.