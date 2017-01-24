Помічницю судді Апеляційного суду Київської області викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали помічницю судді Апеляційного суду Київської області за 23 тисячі доларів хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“За версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ буцімто за умови сплати ним 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн)”, — йдеться у повідомленні.
Помічниця судді 23 січня отримала обумовлену суму грошових коштів, після чого її затримали детективи Бюро.
Наразі жінці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4. ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Також зазначається, що до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.