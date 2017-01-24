Помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области за 23 000 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"По версии следствия, этот человек ввел в заблуждение гражданина о возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (более 627 тыс. грн)", - говорится в сообщении.
Помощница судьи 23 января получила оговоренную сумму денежных средств, после чего ее задержали детективы Бюро.
Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Также отмечается, что в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.