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Помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области разоблачили во взяточничестве

Киев • УНН

 • 7210 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области за 23 000 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"По версии следствия, этот человек ввел в заблуждение гражданина о возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (более 627 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Помощница судьи 23 января получила оговоренную сумму денежных средств, после чего ее задержали детективы Бюро.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Также отмечается, что в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.

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