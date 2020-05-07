Помічник Папи Римського заразився коронавірусом

За словами керівника пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, ця людина працює віддалено з початку березня і зараз перебуває під наглядом удома.

83-річний Папа, у якого пошкоджено легеню від інфекції в віці 20 років, двічі отримав негативний результат на коронавірус. Як повідомили в пресслужбі Ватикану в минулому місяці, його дистанціюють від всіх, хто може бути заражений коронавірусом, він приймає їжу в своїх особистих кімнатах і використовує дезінфікуючий засіб для рук до і після зустрічі з гостями.

Ватикан є резиденцією католицької церкви і є суверенною державою в центрі Риму з 1929 року. У ньому проживає 605 осіб, кожен з яких має паспорт Ватикану і перебуває поза юрисдикцією Італії.

Нагадаємо, ватиканський кардинал розкритикував заходи по боротьбі з COVID-19.