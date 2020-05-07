Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

По словам руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, этот человек работает удаленно с начала марта и сейчас находится под наблюдением дома.

83-летний Папа, у которого повреждено легкое от инфекции в возрасте 20 лет, дважды получил отрицательный результат на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе Ватикана в прошлом месяце, его дистанцируют от всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Ватикан является резиденцией католической церкви и является суверенным государством в центре Рима с 1929 года. В нем проживает 605 человек, каждый из которых имеет паспорт Ватикана и находится вне юрисдикции Италии.

Напомним, ватиканский кардинал подверг критике меры по борьбе с COVID-19.