Померла теща Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Після важкої тривалої хвороби померла Олена Федорівна Желнеровіч, теща президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку він називав “другою людиною після матері”. Їй було 90 років. Про це “Нашей Ниве” повідомили мешканці села Великий Межник Шкловського району, де вона прожила майже все життя, передає УНН.
Олена Желнеровіч — мати Галини Лукашенко, офіційної дружини глави держави. Вона — бабуся Віктора і Дмитра Лукашенків.
Олена Желнеровіч народилася в Великому Межніку. Деякий час жила на Мінщині, але після смерті батьків повернулася до рідної домівки разом з чоловіком Родіоном (він був родом з Бреста, помер в 1983 році).
Протягом декількох десятиліть працювала вчителем білоруської мови і літератури, заступником директора школи в сусідній Олександрії.
На початку 1970-х дев’ятикласниця Галина стала зустрічатися з десятикласником Олександром Лукашенком. Обидва вчилися в одній школі. Згодом вони стали чоловіком і дружиною.
Глава держави розповів в інтерв’ю про близькі стосунки з тещею: “Федорівна для мене — друг людини, як я їй завжди кажу. (...) Це для мене друга людина після матері. Якби не вона, то я президентом б не був”.
Коли в 1990-ті Олександр Лукашенко переїхав до Мінська, дружина Галина залишилася на малій батьківщині. Вони так і не розлучилися.
У Олени Жевнеровіч запитували, чи не шкода їй дочки. “Ні. Він (Олександр Лукашенко — ред.) допомагає їй, поважає, вважає її порядною жінкою, самостійною”, — відповідала вона.
Нагадаємо, Лукашенко пообіцяв користуватися лише білоруською косметикою.