Умерла теща Лукашенко

Елена Желнерович - мать Галины Лукашенко, официальной жены главы государства. Она - бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.

Елена Желнерович родилась в Большом Межнике. Некоторое время жила на Минщине, но после смерти родителей вернулась в родной дом вместе с мужем Родионом (он был родом из Бреста, умер в 1983 году).

В течение нескольких десятилетий работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в соседней Александрии.

В начале 1970-х девятиклассница Галина стала встречаться с десятиклассником Александром Лукашенко. Оба учились в одной школе. Впоследствии они стали мужем и женой.

Глава государства рассказал в интервью о близких отношениях с тещей: "Федоровна для меня - друг человека, как я ей всегда говорю. (...) Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы ни был".

Когда в 1990-е Александр Лукашенко переехал в Минск, жена Галина осталась на малой родине. Они так и не развелись.

У Елены Жевнерович спрашивали, не жалко ей дочери. "Нет. Он (Александр Лукашенко - ред.) помогает ей, уважает, считает ее порядочной женщиной, самостоятельной", - отвечала она.

Напомним, Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой.