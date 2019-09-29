Умерла теща Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. После тяжелой продолжительной болезни скончалась Елена Федоровна Желнерович, теща президента Беларуси Александра Лукашенко, которую он называл "вторым человеком после матери". Ей было 90 лет. Об этом "Нашей ниве" сообщили жители села Большой Межник Шкловского района, где она прожила почти всю жизнь, передает УНН.
Елена Желнерович - мать Галины Лукашенко, официальной жены главы государства. Она - бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.
Елена Желнерович родилась в Большом Межнике. Некоторое время жила на Минщине, но после смерти родителей вернулась в родной дом вместе с мужем Родионом (он был родом из Бреста, умер в 1983 году).
В течение нескольких десятилетий работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в соседней Александрии.
В начале 1970-х девятиклассница Галина стала встречаться с десятиклассником Александром Лукашенко. Оба учились в одной школе. Впоследствии они стали мужем и женой.
Глава государства рассказал в интервью о близких отношениях с тещей: "Федоровна для меня - друг человека, как я ей всегда говорю. (...) Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы ни был".
Когда в 1990-е Александр Лукашенко переехал в Минск, жена Галина осталась на малой родине. Они так и не развелись.
У Елены Жевнерович спрашивали, не жалко ей дочери. "Нет. Он (Александр Лукашенко - ред.) помогает ей, уважает, считает ее порядочной женщиной, самостоятельной", - отвечала она.
Напомним, Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой.