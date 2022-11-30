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Померла солістка гурту Fleetwood Крістін Макві

Померла солістка гурту Fleetwood Крістін Макві

Київ • УНН

 • 1384522 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Померла солістка британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac Крістін Макві, яка була автором деяких найвідоміших хітів колективу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У заяві її сім'ї зазначається, що Макві померла в лікарні в оточенні близьких.

"Крістін Макві мирно померла у лікарні, вранці, у середу, 30 листопада 2022 року, після нетривалої хвороби, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, життя солістки Fleetwood обірвалось у віці 79 років.

"Немає слів, щоб описати наш сум через смерть Крістін Макві. Вона була справді єдиною у своєму роді, особливою та талановитою. Вона була найкращим музикантом, який тільки міг бути в гурті, і найкращим другом, який тільки міг бути у житті. Нам так пощастило, що ми прожили з нею життя. Індивідуально і разом ми глибоко дорожили Крістін і вдячні за дивовижні спогади, які в нас залишилися. Нам дуже її не вистачатиме", – йдеться у повідомленні рок-гурту.

Довідка

Крістін Макві написала такі композиції Fleetwood Mac, як Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me і Songbird.

Професійно займатися музикою Крістін почала наприкінці 1960-х і виступала в кількох британських блюзових складах, зокрема співала зі Спенсером Девісом і групою Chicken Shack. Була прихильницею Fleetwood Mac, і 1968 року вийшла заміж за її бас-гітариста Джона Макві, взявши при цьому його прізвище (при народженні її назвали Крістін Перфект).

У 1971 році приєдналася до Fleetwood Mac. У 1976-му вона розлучилася з Джоном Макві, але продовжувала виступати у складі групи до 1998 року. У 2014 році солістка повернулася до складу колективу.

Fleetwood Mac була однією з найвідоміших рок-груп світу в 1970-х і 80-х роках. Її альбом 1977 року Rumours був натхненний бурхливими подіями в житті подружжя Макві та іншої сімейної пари у складі гурту - лід-гітариста Ліндсі Багінгема і вокалістки Стіві Нікс. Цей альбом входить до числа найбільш продаваних в історії рок-музики: його тираж склав понад 40 млн примірників по всьому світу.

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