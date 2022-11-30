Умерла солистка группы Fleetwood Кристин Макви

Детали

В заявлении ее семьи отмечается, что Макви скончалась в больнице в окружении близких.

"Кристин Макви мирно умерла в больнице, утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни, – говорится в сообщении.

Как известно, жизнь солистки Fleetwood оборвалась в возрасте 79 лет.

"Нет слов, чтобы описать нашу печаль из-за смерти Кристин Макви. Она была действительно единственной в своем роде, особенной и талантливой. Она была лучшим музыкантом, который только мог быть в группе, и лучшим другом, который только мог быть в жизни. Нам так повезло, что мы прожили с ней жизнь. Индивидуально и вместе мы глубоко дорожили Кристин и благодарны за удивительные воспоминания, которые у нас остались. Нам очень ее не будет хватать", – говорится в сообщении рок-группы.

Справка

Кристин Макви написала такие композиции Fleetwood Mac, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.

Профессионально заниматься музыкой Кристин начала в конце 1960-х и выступала в нескольких британских блюзовых составах, в том числе пела со Спенсером Дэвисом и группой Chicken Shack. Была поклонницей Fleetwood Mac, и в 1968 году вышла замуж за ее бас-гитариста Джона Макви, взяв при этом его фамилию (при рождении ее назвали Кристин Перфект).

В 1971 году присоединилась к Fleetwood Mac. В 1976 году она рассталась с Джоном Макви, но продолжала выступать в составе группы до 1998 года. В 2014 году солистка вернулась в состав коллектива.

Fleetwood Mac была одной из самых известных рок-групп мира в 1970-х и 80-х годах. Ее альбом 1977 года Rumours был вдохновлен бурными событиями в жизни супругов Макви и другой семейной пары в составе группы – лид-гитариста Линдси Багингема и вокалистки Стиви Никс. Этот альбом входит в число самых продаваемых в истории рок-музыки: его тираж составил более 40 млн экземпляров по всему миру.

Напомним

Умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь.