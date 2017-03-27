Померла молодша сестра Фіделя Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Молодша сестра Фіделя і Рауля Кастро Агустіна померла у віці 78 років в Гавані, повідомляє УНН із посиланням на "Газету.Ru".
“Вона померла вчора (26 березня — ред.) рано вранці. Була дуже хвора, дуже ослаблена”, — сказала Хуаніта Кастро, сестра Агустіни і Рауля, що живе в Маямі, штат Флорида.
За словами Хуаніти Кастро, її сестра страждала ускладненнями після операції у зв’язку з переломом стегна. Вона пояснила, що в результаті операції рана не зажила, відбулося зараження і стан сестри відразу погіршився.
Агустіна Кастро жила в Гавані разом зі своєю дочкою Ліною Родрігес. Вона рідко з’являлася на публіці.
Двоє її синів Анхель і Сільвіо проживають в американському місті Орландо. Вони прибули на похорон матері в Гавану.
Лідер кубинської революції Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років.