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Померла молодша сестра Фіделя Кастро

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Молодша сестра Фіделя і Рауля Кастро Агустіна померла у віці 78 років в Гавані, повідомляє УНН із посиланням на "Газету.Ru".

“Вона померла вчора (26 березня — ред.) рано вранці. Була дуже хвора, дуже ослаблена”, — сказала Хуаніта Кастро, сестра Агустіни і Рауля, що живе в Маямі, штат Флорида.

За словами Хуаніти Кастро, її сестра страждала ускладненнями після операції у зв’язку з переломом стегна. Вона пояснила, що в результаті операції рана не зажила, відбулося зараження і стан сестри відразу погіршився.

Агустіна Кастро жила в Гавані разом зі своєю дочкою Ліною Родрігес. Вона рідко з’являлася на публіці.

Двоє її синів Анхель і Сільвіо проживають в американському місті Орландо. Вони прибули на похорон матері в Гавану.

Лідер кубинської революції Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років.

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