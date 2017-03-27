Умерла младшая сестра Фиделя Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина умерла в возрасте 78 лет в Гаване, сообщает УНН со ссылкой на "Газету.Ru".
"Она умерла вчера (26 марта - ред.) рано утром. Была очень больна, очень ослаблена", - сказала Хуанита Кастро, сестра Агустины и Рауля, живущий в Майами, штат Флорида.
По словам Хуаниты Кастро, ее сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. Она пояснила, что в результате операции рана не зажила, произошло заражение и состояние сестры сразу ухудшилось.
Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Она редко появлялась на публике.
Двое ее сыновей Анхель и Сильвио проживают в американском городе Орландо. Они прибыли на похороны матери в Гавану.
Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года на возрасте 90 лет.