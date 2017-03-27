Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

"Она умерла вчера (26 марта - ред.) рано утром. Была очень больна, очень ослаблена", - сказала Хуанита Кастро, сестра Агустины и Рауля, живущий в Майами, штат Флорида.

По словам Хуаниты Кастро, ее сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. Она пояснила, что в результате операции рана не зажила, произошло заражение и состояние сестры сразу ухудшилось.

Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Она редко появлялась на публике.

Двое ее сыновей Анхель и Сильвио проживают в американском городе Орландо. Они прибыли на похороны матери в Гавану.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года на возрасте 90 лет.