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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130886 просмотра

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Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Киев • УНН

 • 15393 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина умерла в возрасте 78 лет в Гаване, сообщает УНН со ссылкой на "Газету.Ru".

"Она умерла вчера (26 марта - ред.) рано утром. Была очень больна, очень ослаблена", - сказала Хуанита Кастро, сестра Агустины и Рауля, живущий в Майами, штат Флорида.

По словам Хуаниты Кастро, ее сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. Она пояснила, что в результате операции рана не зажила, произошло заражение и состояние сестры сразу ухудшилось.

Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Она редко появлялась на публике.

Двое ее сыновей Анхель и Сильвио проживают в американском городе Орландо. Они прибыли на похороны матери в Гавану.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года на возрасте 90 лет.

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