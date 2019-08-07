Померла екс-глава МЗС Індії Сушма Сварадж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Колишній міністр закордонних справ і державний діяч Індії Сушма Сварадж померла у вівторок у віці 67 років. Про це повідомило агентство ANI, передає УНН.
За даними видання, Сварадж була доставлена в Індійський інститут медичних наук напередодні через погіршення стану здоров’я. До лікарні її супроводжував міністр охорони здоров’я країни Харш Вардхан.
Свої співчуття висловили президент Індії Рам Натх Ковінд і прем’єр-міністр країни Нарендра Моді, який назвав смерть Сушма Сварадж “особистою втратою”.
Сушма Сварадж очолювала МЗС Індії з 2014 до 2019 року.
Нагадаємо, помер екс-глава МЗС Аргентини, що знаходився під слідством.