Умерла экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Бывший министр иностранных дел и государственный деятель Индии Сушма Сварадж умерла во вторник в возрасте 67 лет. Об этом сообщило агентство ANI, передает УНН.
По данным издания, Сварадж была доставлена в Индийский институт медицинских наук накануне из-за ухудшения состояния здоровья. В больницу ее сопровождал министр здравоохранения страны Харш Вардхан.
Свои соболезнования выразили президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр страны Нарендра Моди, который назвал смерть Сушма Сварадж “личной потерей”.
Сушма Сварадж возглавляла МИД Индии с 2014 до 2019 года.
Напомним, умер экс-глава МИД Аргентины, находившийся под следствием.