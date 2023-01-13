Померла донька короля рок-н-ролу Елвіса Преслі Ліза-Марі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Померла співачка та єдина дитина "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі — Ліза Марі Преслі. Їй було 54 роки, пише УНН. До цього її було доставлено до лікарні після зупинки серця, повідомляють американські ЗМІ.
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Як передає видання TMZ, 54-річну дочку Елвіса Преслі було знайдено непритомним у своєму будинку в Каліфорнії. Повідомляється, що співачка зупинила серце, і їй було зроблено укол адреналіну, щоб відновити пульс.
Дещо пізніше мати Лізи Марі Прісцілла Преслі підтвердила, що її дочка померла. Вона була єдиною дочкою Елвіса Преслі.
Ліза Марі Преслі була одружена чотири рази.
У 1994 році вона одружилася зі співаком Майклом Джексоном, це сталося лише через 20 днів після розлучення з її першим чоловіком - співаком Денні Кеогом. 1996-го, коли Джексон бився проти звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми, вони розлучилися.
Востаннє Ліза Марі Преслі з'являлася на публіці разом у вівторок під час церемонії вручення "Золотих глобусів" у Лос-Анджелесі.
Тоді вона разом зі своєю матір'ю зі сльозами на очах спостерігала за тим, як Остін Батлер, який зіграв її батька, отримав приз за кращу чоловічу роль у фільмі "Елвіс" База Лурмана.
Нагадаємо
У Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення нагород "Золотий глобус". Її головними тріумфаторами стали режисер Стівен Спілберг, актриса Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер.