Умерла дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза-Мари

Детали

Как передает издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что певица остановила сердце и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Несколько позже мать Лизы Мари Присцилла Пресли подтвердила, что ее дочь умерла. Она была единственной дочерью Элвиса Пресли.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза.

В 1994 году она вышла замуж за певца Майкла Джексона, это произошло лишь через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 1996 году, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

В последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике вместе во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

Тогда она вместе со своей матерью со слезами на глазах наблюдала за тем, как Остин Батлер, сыгравший ее отца, получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана.

Напомним

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус". Ее главными триумфаторами стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.