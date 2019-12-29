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Померла актриса, що зіграла головну роль у фільмі Стенлі Кубрика “Лоліта”

Померла актриса, що зіграла головну роль у фільмі Стенлі Кубрика “Лоліта”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Американська актриса Сью Лайон, яка виконала головну роль у фільмі “Лоліта”, пішла з життя у віці 73 років. Про це пише УНН посилаючись, зокрема, на The New York Times.

Роль Долорес Хейз в екранізації роману Володимира Набокова стала ключовою в кар’єрі актриси, якій на момент зйомок було 15 років. Лайон вдалося обійти близько 800 інших кандидаток, отримавши в підсумку роль, за яку вона згодом була нагороджена премією “Золотий глобус” за “найкращий акторський дебют”.

Фільм “Лоліта”, знятий Стенлі Кубриком в 1962 році, викликав змішані відгуки критиків, багато з яких скептично поставилися до того, як культовий режисер переніс на екрани таку суперечливу тему, як відносини з неповнолітніми.

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Хоч у творі самого Набокова вік головної героїні становить 12 років, Кубрику довелося взяти на роль Долорес Хейз 15-річну актрису, щоб не викликати питань у керівництва студій.

У підсумку фільм був номінований на п’ять премій “Золотий глобус” і на один “Оскар”.

Нагадаємо, у США помер дизайнер Пабло Ферро, який працював із Стенлі Кубриком.

Українські Національні Новини

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