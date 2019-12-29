Умерла актриса, сыгравшая главную роль в фильме Стэнли Кубрика "Лолита"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Американская актриса Сью Лайон, которая исполнила главную роль в фильме "Лолита", ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом пишет УНН ссылаясь, в частности, The New York Times.
Роль Долорес Хейз в экранизации романа Владимира Набокова стала ключевой в карьере актрисы, которой на момент съемок было 15 лет. Лайон удалось обойти около 800 других кандидаток, получив в итоге роль, за которую она впоследствии была награждена премией “Золотой глобус” за “лучший актерский дебют”.
Фильм “Лолита”, снятый Стенли Кубриком в 1962 году, вызвал смешанные отзывы критиков, многие из которых скептически отнеслись к тому, как культовый режиссер перенес на экраны такую противоречивую тему, как отношения с несовершеннолетними.
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Хотя в произведении самого Набокова возраст главной героини составляет 12 лет, Кубрику пришлось взять на роль Долорес Хейз 15-летнюю актрису, чтобы не вызвать вопросов у руководства студии.
В итоге фильм был номинирован на пять премий “Золотой глобус” и на один “Оскар”.
Напомним, в США умер дизайнер Пабло Ферро, который работал со Стэнли Кубриком.